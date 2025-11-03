Muere un menor de 11 años atropellado en una autovía: "Tenía sobrepeso y solía salir a caminar solo"

Cuando han llegado los servicios sanitarios solo han podido certificar su muerte

Huétor TájarLuis Santiago, un menor de 11 años, ha fallecido atropellado este domingo cuando cruzaba la autovía A-92 a la altura de Huétor Tájar (Granada).

La familia ha declarado que el menor, que sufría sobrepeso, solía salir a correr y andar cerca del pueblo. El lugar de los hechos se ubica, aproximadamente, a dos kilómetros del mismo. Ellos, de origen boliviano, se encuentran destrozados. Cuentan con un nivel económico bajo y la madre es trabajadora de una cooperativa del sector del espárrago. Esta cooperativa y el Ayuntamiento de Huétor Tájar van ayudarlos económicamente a asumir el coste del último adiós al pequeño esta misma tarde.

Las cámaras de seguridad muestran al menor caminando solo por esta autovía en torno a las seis y media de la mañana, mientras que el atropello mortal se ha producido a las siete menos cuarto de la mañana en el final de un carril de incorporación a la autovía desde un área de servicio.

Las fuentes del servicio de emergencias 112 han informado que el accidente ha sido notificado por varias personas que se encontraban conduciendo por el kilómetro 201 de la A-923, lugar donde ha fallecido el niño, quien no portaba documentación alguna.

Hasta este punto se han desplazado los servicios sanitarios, que solo han podido certificar su muerte, y agentes de la Guardia Civil, que han activado el protocolo judicial y tratan de esclarecer qué hacía el niño en la zona a esas horas. Según el Instituto Armado, la investigación de los hechos será llevada a cabo por la sección de Tráfico.

La secretaria general de la Agrupación Local de Huétor Tájar, María Dolores López (PSOE), ha confesado que han vivido la noticia "con mucho desasosiego y sin tener ni idea de qué ha podido pasar". "El pueblo está preocupado y triste", ha añadido.

Los ciudadanos de la localidad aseguran que "enterrar a un hijo es lo peor que le puede pasar a una madre o padre" y están confusos porque no entienden qué hace un niño a esa edad sin sus padres y caminando por una autovía.