Polémica pintada con curvas en el acceso principal a la universidad de Navarra: ¿evitará accidentes?
Los técnicos pintan una carretera en zig zag para evitar el exceso de velocidad en la entrada a la Universidad de Navarra
Polémica por estas pintadas: los alumnos dudan de que vaya a servir para reducir los accidentes y la velocidad.
Los técnicos que han pintado esta carretera no estaban ebrios, ni es un error en su trabajo. Es la solución del Ayuntamiento de Pamplona para el aumento de accidentes en esa vía, que es el acceso principal a la universidad de Navarra y, por supuesto, ha habido polémica con estas curvitas, informa Nerea Larriu.
Parece un reguero de pintura caído de un camión; pero se ha hecho de manera intencionada y minuciosa. Se trata de un trazado sinuoso. Es decir, unas rayas torcidas que simulan una carretera con mucha curva, lo que nos da una sensación de zigzagueo que nos obliga a reducir la velocidad. Algunos estudiantes piensan directamente que están mal hechas, pero no. Ante esa picaresca hay que tener en cuenta que cada curva se a reforzar con un bolardo.
Diversidad de opiniones
Las opiniones al respecto son diversas. Los hay que piensan que lo que hay que hacer es ir a la velocidad adecuada. Otros creen que lo que se intenta es fomentar el uso de la bicicleta. Y otros directamente denostan la idea: "El que va rápido no va a dejar de ir por eso, se van a saltar las curvas, la gente va a correr igualmente", dicen. Otros consideran que el "zig zag no se va a cumplir" o que directamente es una tontería, "porque la gente a 20 km/h no va a air".
Pasa así de ser una vía de doble sentido, a uno único con una velocidad permitida de 20 kilómetros hora, solución del consistorio pamplonés ante la alternativa de sacar el coche de esa carretera.