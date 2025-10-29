El rey emérito admite en sus memorias que su exilio fue para evitar obstaculizar a Felipe VI

cuatro.com 29 OCT 2025 - 20:03h.

"Decidí marcharme para no obstaculizar el buen funcionamiento de la Corona ni el ejercicio de las funciones de mi hijo como soberano", admite sobre su exilio

DANA, un año de dolor y resiliencia: "Mi marido murió agarrado de mi mano"

Compartir







En apenas un mes las memorias del rey Juan Carlos I verán la luz en España, aunque saldrán antes en Francia; como aperitivo el emérito ha concedido una entrevista a la revista 'Figaro Magazine'.

Frente al mar, sentado en lo que parece una cómoda silla y a la sombra de un gran olivo importado de España, Juan Carlos I habla sin tapujos desde su villa en Abu Dabi, a más de 7.000 kilómetros del país del que un día fue rey. Lleva más de cinco años en el exilio y, a poco más de medio siglo desde su llegada al trono, habla sin filtros sobre su pasado.

"Decidí marcharme para no obstaculizar el buen funcionamiento de la Corona ni el ejercicio de las funciones de mi hijo como soberano", dice, y resume así su versión sobre por qué se fue de España: "me fui de España para ayudar a mi hijo". Pese a ello, confiesa que "vivo sin perspectivas, sin la certeza de poder volver a vivir en mi país. Aunque todos los procesos legales han sido desestimados y no se me ha imputado nada".

Sobre la transición y el 23-F, el emérito asegura en su libro que "la democracia española no cayó del cielo, la quise desde el principio, y mi libro cuenta esta historia". Relata que el intento de golpe de estado de 1981 no fue uno solo: "Hubo tres golpes el 23‑F. Armada me traicionó", enumera el de Tejero, el de Alfonso Armada y el de políticos cercanos al franquismo, y reivindica su papel para contener la crisis.

PUEDE INTERESARTE La lluvia azota el suroeste de la Península y activa la alerta roja en Huelva, en el aniversario de la DANA

Entre los fragmentos ya difundidos, destaca la confesión sobre los cien millones de euros: reconoce que fueron un regalo que no supo rechazar y admite que "fue un grave error".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

A poco más de un mes de la publicación, estos adelantos marcan el tono de unas memorias escritas en primera persona que mezclan reivindicación, explicaciones sobre su exilio y reconocimientos sobre decisiones que siguen levantando polémica.