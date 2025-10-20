La Fiscalía de Menores va a abrir dos expedientes tras el suicidio de la joven de 14 años, Sandra Peña

La familia de la menor también anunció que emprendería "todas las medidas legales necesarias"

Compartir







La Fiscalía de Menores va a abrir dos expedientes tras el suicidio de la joven de 14 años, Sandra Peña, el pasado martes en Sevilla: uno sobre las menores supuestamente implicadas en un caso de acoso escolar a la menor y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto en el que estudiaba.

Fuentes del Ministerio Público informan que estas primeras medidas adoptadas por parte de la Fiscalía de Menores, han precisado que todavía no se han comunicado los nombres de las menores supuestamente implicadas en los hechos al no disponer del atestado policial.

A "expediente de reforma juvenil" sobre las menores se sumará otro de supervisión para evaluar la posible responsabilidad del centro educativo concertado, han indicado las fuentes.

La decisión de la Fiscalía de Menores se produce después de que la Inspección Educativa constatara que el colegio de la adolescente sevillana adoptó una serie de medidas aunque, según informó la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, "no constara" el inicio del protocolo de acoso ni del de conductas autolíticas.

PUEDE INTERESARTE La menor que se suicidó en Sevilla fue cambiada de aula y se cruzaba con sus agresoras

La familia de la menor también anunció que emprendería "todas las medidas legales necesarias" ante la que considera inacción del centro escolar, ya que la única medida que habría tomado fue cambiar de aula a las supuestas acosadoras a petición de la madre de la adolescente, según indicó el tío de la niña, Isaac Villar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo ha advertido de que el colegio podría perder su actual concierto educativo si en el expediente administrativo abierto a raíz del suicidio de Sandra Peña se confirmara que ha habido algún tipo de incumplimiento "muy grave".

El colegio de la alumna que se suicidó pide "cautela" hasta que finalice la investigación

El Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla ha pedido este lunes "cautela y responsabilidad" hasta que finalice la investigación abierta tras el suicidio el pasado martes de Sandra Peña, de 14 años, a raíz de un posible caso de acoso escolar.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Sandra. El profesorado, sus compañeros y toda nuestra comunidad educativa acompañamos a su familia en el dolor profundo por el que están atravesando", ha publicado este colegio concertado en un comunicado en sus redes sociales.

El centro ha explicado que cuenta con 50 profesionales y 760 alumnos: "Muchos de ellos llevan con nosotros toda su vida escolar. Nuestra obligación es protegerlos de comentarios y situaciones que pueden ser altamente perjudiciales para ellos. Por ello, pedimos que cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones de nuestro colegio".

Irlandesas Loreto advierte de que cualquier acción de este tipo está perjudicando a los niños, todos ellos menores de edad, y que su prioridad es velar por el alumnado y sus familias "en un momento tan delicado".

Por ello, ha añadido, el equipo de orientación y de bienestar emocional está atendiendo de manera especial a los estudiantes.

El centro está también colaborando con las autoridades competentes que investigan lo sucedido y ha indicado que el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (Grume) de Sevilla le ha pedido "evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso".