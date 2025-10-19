Estas mujeres han sido seleccionadas para el reto Pelayo vida

Son cinco ejemplos de que el ejercicio físico es y debe ser una medicina más contra el cáncer de mama

Compartir







El próximo martes, cinco mujeres de entre 39 y 56 años van a cruzar la selva de Costa Rica. Vivirán todo tipo de aventuras tras haber sido seleccionadas para el reto Pelayo vida. Pero esas cinco mujeres ya han pasado por una situación aún más impactante: la del diagnóstico de un cáncer de mama. Nuestra compañera Almudena Gómez ha ido a entrenar con ellas.

Ver�ónica, Idoia, Toñi, Eduina y Mapi son cinco mujeres deportistas con un diagnostico común: cáncer de mama, pero a la vez son cinco historias muy diferentes. En Noticias Cuatro nos hemos visto para entrenar con ellas antes de que se vayan a cruzar Costa Rica de costa a costa. Ellas son las elegidas del reto Pelayo vida.

Los beneficios del ejercicio físico

Aunque no se denominan 'supermujeres', algo sí tienen y lo contagian. Son cinco ejemplos de que el ejercicio físico es y debe ser una medicina más contra el cáncer de mama.

"Si te han diagnosticado un tumor, consideramos que el ejercicio físico en cáncer en general y en cáncer de mama en particular, debería formar parte de las prescripciones del propio profesional, asegura César Rodríguez, presidente de la sociedad de oncología médica.