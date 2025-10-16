El 70% de los españoles lo padece y no tiene cura

El estrés o la mala calidad del sueño pueden hacer que aparezca

Si mastican o rechinan los dientes mientras duermen sepan que padecen de bruxismo. Un hábito dañino para los dientes y la mandíbula que aparece en la adolescencia y los odontólogos advierten que es cada vez más frecuente.

María padece bruxismo desde los trece años con lo que ello supone: dolores de muelas, de oídos y además cuando se levanta a veces no puede ni abrir la boca. En los peores momentos apuesta por una dieta blanda o masajes faciales. Sara Baos cuenta la historia de este hábito malsano que afecta y mucho en la vida cotidiana de muchos españoles.

Hace tan solo tres le operaron de la articulación de la mandíbula por el elevado desgaste que sufría y reconoce que le ha mejorado la vida totalmente.

Es un hábito inconsciente que no tiene cura

Como ella, muchos otros pacientes sufren el hábito inconsciente de apretar los dientes por la noche. El bruxismo no es una enfermedad ni un trastorno, es un hábito, como el que se muerde las uñas. El 70% de la población española padece bruxismo. Lo notan los especialistas, que dicen que "cada día entran cinco o seis pacientes nuevos en la consulta", como destaca Alberto Hadad Riesgo, cirujano maxilofacial.

El estrés o la mala calidad del sueño pueden hacer que aparezca. Destensar la mandíbula, evitar alimentos duros y relajar los músculos faciales son algunas de las soluciones para evitar que vaya a más.

"No tiene cura porque al final es un habito que se adquiere y que es muy difícil de solucionar. Es como una pescadilla que se muerde la cola, cuanto mas apretamos, más se desarrolla el músculo", señala Riesgo.

Un reto para las personas nerviosas y para el estilo de vida acelerado que la mayoría llevamos.