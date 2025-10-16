La aventura de Mortadelo y Filemón 'perdida' en un cajón: el regalo póstumo de Ibáñez ya está aquí

Un tebeo inédito que su creador Francisco Ibáñez terminó en 2014 se publica dos años después de su muerte

'Hachís, salud!' recupera a los personajes más emblemáticos del cómic español, a la vez que cierra una etapa de la historia nacional.

Compartir







Dos años después del fallecimiento de Francisco Ibáñez, los inconfundibles Mortadelo y Filemón regresan con 'Hachís, salud!', un tebeo inédito que su creador dejó terminado en 2014 y que ahora ve la luz. El cómic ha salido a la venta este jueves, 16 de octubre.

“Ibáñez escribía y publicaba, pero esto quedó pendiente”, confiesa uno de los familiares del autor. La obra fue un hallazgo inesperado para su entorno más cercano, que describe la emoción del momento como “una sensación indescriptible”, que ahora pueden “compartir con millones de personas”, añade.

PUEDE INTERESARTE Investigan la desaparición de un Picasso: enigmas y teorías de su viaje de Madrid a Granada

La nueva historia sitúa a los protagonistas en una misión contra el narcotráfico, fiel al estilo irreverente del dibujante. Algunos lectores tienen reservado desde hace semanas. “Fue uno de los primeros cómics que leí y tengo recuerdos muy bonitos”, añade uno de ellos. “Hace muchos años que lo conozco, desde pequeño”, dice con nostalgia un seguidor. “Mucha sorpresa, porque no creíamos que iba a salir un nuevo cómic de Mortadelo”, comenta otro rebosando felicidad.

Para muchos, este lanzamiento es un viaje a la infancia. “La desfachatez, los disfraces de Mortadelo, las historias que empezaban de una forma y podían acabar de cualquier otra”, recuerdan algunos. Al mismo tiempo, es una puerta abierta a nuevas generaciones: “Un niño de 7 años se ríe y un abuelo también. Es muy transversal”, señala una lectora.

'Hachís, salud!' recupera a los personajes más emblemáticos del cómic español, a la vez que cierra una etapa de la historia nacional. Un último Mortadelo y Filemón que marca el fin de una era, pero que confirma que el legado de Ibáñez sigue más presente y vivo que nunca.