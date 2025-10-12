América la conquistaron los indios y la independizaron los españoles

Gabriel Cruz 12 OCT 2025 - 14:40h.

El aforismo explica el apoyo que tuvieron los conquistadores por los indígenas sometidos a otros

Los conquistadores cometieron excesos y trajeron enfermedades, pero dieron autonomía a algunos indígenas

Fuera de aquellos que han leído un mínimo sobre la historia de América, la conquista se reduce a que llegaron los conquistadores masacraron a los indígenas con armas supermodernas y tres siglos después los indígenas hartos de los españoles se rebelaron y consiguieron la independencia. Pese a que posiblemente esta es la más extendida sin duda es la explicación más absurda de todas.

Sin duda que los españoles cometieron excesos, matanzas, explotaciones de indios en las reducciones, y diezmaron a los indígenas trayendo involuntariamente enfermedades víricas.

Liberarse de sus antiguos dominadores

Pero, ¿Cómo explicar que con unos pocos centenares de soldados Hernán Cortés venciera a unos 20.000 mexicas? Importante, ni mucho menos fueron 200.000 como exageraron algunos autores contemporáneos para exagerar sus triunfos (Francisco López de Gómara, Francisco Cervantes de Salazar, Antonio de Solís y Rivadeneyra o el novohispano Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. En el siglo XIX y XX ya se redujo a unos veinte mil. Por eso sorprende seguir leyendo el bulo de que fueron 10 veces más). En cualquier caso, Cortés no solo luchó con 800 soldados españoles, entre ellos 13 arcabuceros (se le sumaron unos 50-80 después) sino que contaron con el apoyo de indígenas cruelmente sometidas por los mexicas.

Estos vieron en los españoles una oportunidad para liberarse de sus antiguos dominadores. Y lo mismo hicieron tantos otros conquistadores como Pizarro. Es un “básico” en una estrategia de guerra busca las divisiones en el enemigo y alíate con ellas.

Por eso como dijo, en un principio José Vasconcelos, intelectual mexicano: "La conquista de México la hicieron los indios; la independencia, los españoles". Posteriormente lo reafirma el americanista Esteban Mira (Americanista): “América la conquistaron los indígenas y la independizaron los españoles” o el divulgador Juan Eslava Galán: “La conquista de América la hicieron los propios indios”. De hecho, los nobles indígenas aliados al poder colonial incorporaron en sus escudos elementos propios: en lugar de leones rampantes, los suyos mostraban jaguares.

Los conquistadores y sus símbolos

Aunque los conquistadores españoles recibieron honores y títulos, el recuerdo de figuras como Hernán Cortés es hoy incómodo. En Madrid, una escultura en forma de medallón suya adorna la fachada del Ayuntamiento, está escondida y es desconocida. mientras que abundan los monumentos a los libertadores. Pero pocos saben los errores que contienen estas. Junto con historiadores como Francisco Laguna, historiador doctorado por la Universidad de California, Rodrigo Escribano, investigador del CSIC también con divulgadores como Rafal Aita, más conocido en redes como “capitán Perú”, César Pérez, historiador venezolano, Gonzalo Andrés, historiador chileno, y otros más repasamos datos sobre la conquista e independencia.

Este fenómeno no fue exclusivo de México. También en el Perú, y en regiones de la Patagonia chilena y argentina, hubo alianzas entre indígenas y conquistadores. Los mapuches, por ejemplo, se unieron a las fuerzas realistas durante las guerras de independencia. Tres siglos después de la conquista, muchos pueblos originarios no se sumaron a las luchas emancipadoras: siguieron fieles al rey.

La independencia: una guerra entre españoles

“El proceso independentista fue una disputa entre grupos de poder”, explica Francisco Laguna. Los criollos —descendientes de peninsulares, nacidos en América— rivalizaban con las autoridades españolas por el control político y económico del territorio.

Así pues, la independencia no fue una guerra de indígenas contra europeos, sino de españoles nacidos en América contra españoles nacidos en la península. El resultado: los cuatro grandes virreinatos españoles se fragmentaron en 21 países y más de cien guerras fronterizas en el siglo XIX.

Libertadores, guerras y desilusiones

Nadie niega que los conquistadores cometieron atrocidades. Pero los libertadores no devolvieron una armonía perdida. Simón Bolívar, en su famoso “Decreto de Guerra a Muerte” de 1813, ordenó ejecutar a todos los españoles que no se unieran a la causa independentista, aunque fueran civiles que nada tenían que ver con el levantamiento.

Además, tras las independencias grupos indígenas fueron masacrados y los poderes que conservaron durante el Imperio desaparecieron. Sin duda alguna, no se puede simplificar, la historia es un terreno de grises y no de blancos y negros por más que algunos quieran. Para contextualizar tantos episodios pues conocer más reportajes de Noticias Cuatro sobre historia en www.historiacuatro.com. Se trata de contextualizar más allá de los símbolos, estatuas y mitos que son simplificados y, lo que es peor, usados políticamente. De eso se trata, de contar lo que verdaderamente sucedió con el conocimiento científico de los hechos.