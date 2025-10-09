Más permiso por fallecimiento: ¿Qué opinan la calle y los expertos?

Beatriz Benayas 09 OCT 2025 - 21:25h.

Yolanda Díaz propone diez días de permiso laboral por el fallecimiento de un familiar sin contar con las empresas

¿Qué dicen expertos y psicólogos? ¿Cuál es el plazo de duelo razonable para poder superar algo así?

Diez días de permiso laboral por el fallecimiento de un familiar. Es el último anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también propone crear una baja por cuidados paliativos de un familiar.

Una mejora notable porque en España ahora se dan dos días de permiso por fallecimiento de un familiar o cuatro cuando la persona fallece fuera de tu comunidad. Para familiares en cuidados paliativos no existe un permiso específico.

¿Y qué es lo que se da en Europa? En este permiso estamos un poco por debajo de la media porque en un estudio hecho entre 40 países, lo mínimo por defunción son 2,8 días. Nosotros estamos como los alemanes. Los italianos tienen algo parecido, entre uno y cuatro días, mientras que en Francia, la baja puede alcanzar los 14 días si el fallecido es un hijo menor de 25 años y en Portugal los 20 días si se trata también de un hijo o el cónyuge.

En varios países del este como Croacia o Eslovenia dan una semana mientras que en otros como Irlanda, Noruega o Finlandia no tienen días libres por ley y es el trabajador el que se pone de acuerdo con la empresa para librar.

Así que hay margen si nos comparamos con algunos países. Sin embargo, la propuesta de Yolanda Díaz no ha sentado nada bien a la patronal y ha generado una nueva fricción entre los socios de Gobierno. Garamendi ha ironizado con que el que necesita diez días es él por las ocurrencias de Yolanda Díaz, mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha dejado claro que este tipo de medidas hay que acordarlas con la patronal.

¿Cuál es el plazo de duelo razonable para poder superar algo así?

Y más allá de la polémica, qué se opinan en la calle. ¿Qué dicen expertos y psicólogos? ¿Cuál es el plazo de duelo razonable para poder superar algo así? Noticias Cuatro ha querido saberlo. No hay una fórmula clara para calcular el tiempo que requiere volver al trabajo tras una pérdida. En la calle lo tienen claro. Depende de la persona. Aunque muchos coinciden en que dos días no bastan.

"En dos días... anímicamente una persona necesita más tiempo", "Dos días... no, vamos muuy poco", "cuando se te muere un familiar muy querido, creo que es necesario pasar un duelo y no incorporarte tan rápido al trabajo", sostienen la mayoría, aunque algunos creen que "quizá dos sean cortos, pero 10 me parecen excesivos"

Desde el punto de vista clínico, siguen siendo pocos. "10 días para mi no son suficientes, de hecho, lo veo aquí en consulta, en los primeros días, meses, uno no está para llevar la vida incluso el ritmo que tenemos en esta sociedad", señala la psicóloga Trini Olmos.

Esa escasez en muchas ocasiones llevan a los trabajadores a coger días de libranza por otros métodos. "Siempre se coge uno, por ejemplo, por asuntos propios." O depender de la disposición de la empresa. "Tuve una situación similar hace poco tiempo y nosotros, como empresa, optamos por extender los días".

Hay empresas que tienen muy clara su posición. Mariela Kratochvil de Head of People Ogilvy Barcelona lo tiene claro: "¿Como vamos a obligar a alguien que está pasando por un duelo que no puede físicamente afrontar una jornada de trabajo a venir? Por eso esta la propuesta de Trabajo les parece bien siempre que el empleado lo necesite. "Nosotros hemos aprendido con el tiempo a no verlo como un coste que tienes que restar de una línea de excel sino como una inversión a largo plazo con los equipos".

El otro permiso propuesto por la Ministra es el de cuidados paliativos de familiares, aunque no ha dado muchos datos ni del tiempo ni del grado de parentesco.