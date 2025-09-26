El operativo llevaba dos años preparándose y ha contado con imitaciones de accidentes, mochilas de emergencia y medidores de carbono

Santa Cruz de TenerifePrimera hora de la mañana de este viernes y todos los tinerfeños recibían un mensaje de alerta en sus móviles. Se trata del primer simulacro masivo de erupción del Teide que vive la isla. Evacuaciones, confinamientos, salidas de colegios, simulaciones de accidentes y mediciones de calidad de aire han marcado la mañana. Un ejercicio que deja claro que, si el volcán despierta, la coordinación será la clave para salvar vidas, informa en el vídeo Romen García.

La mayoría de la población ha reaccionado con tranquilidad a este operativo que llevaba dos años preparándose. Más de mil efectivos han organizado un simulacro pionero en nuestro país, coordinado por el Cabildo de Tenerife y bajo la lupa de la Unión Europea. Observadores internacionales han podido ver durante la mañana cómo actuarían los equipos de emergencia ante una catástrofe volcánica.

Desde la rueda de prensa, situación de alerta sísmica

La isla entera se ha paralizado toda una mañana. Supuestamente, en la madrugada se han sentido varias sacudidas y la actividad sísmica se sitúa ya dos kilómetros de profundidad. Según explica en una ficticia rueda de prensa Javier Díaz, jefe de la Unidad de Protección Civil, esto implica que "el plazo de la erupción es inminente".

A las 9:00 horas suena la alerta en los móviles de todo Tenerife: "El Teide está en erupción", exclama Rosa Dávila, presidenta del Cabildo. Con indicaciones sobre cómo actuar, por dónde salir, dónde reunirse o que hacer con las mascotas, a quién ayudar y dónde recibir información, comienza la evacuación.

El Teide en erupción: así reaccionaríamos

Los niños salen de los colegios. La población se reúne en las zonas indicadas. Todo un dispositivo de actores para evocar posibles situaciones a abordar, como ataques de ansiedad, pero Protección Civil está preparada. Van puerta por puerta avisando a los vecinos. La tensión crece y la cosa se complica. Y, de repente, un accidente con heridos. También simulado, por supuesto, aunque no todo el mundo lo sabía: "Es impresionante, nosotros estábamos montados en la guagua y pensábamos que las chicas estaban mal realmente", asegura una vecina.

Todo se controla y coordina desde el centro de mando. Mientras se atiende a los heridos, en el otro lado, investigadores del CSIC ataviados con monos. "Para analizar cómo es el aire, si hay algún contenido en partículas o en gases que pueda ser peligroso para la población", explica una integrante.

Días antes se han repartido las mochilas de ayuda. Es importante tener toda la documentación a mano para que no ocurra como en el volcán de La Palma, donde todo quedó sepultado bajo la lava. Más de 1.000 personas implicadas en un simulacro sin precedentes en España, que ha sido todo un éxito.