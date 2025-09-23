En 2023 se registraron casi 10.800 víctimas en toda la Unión Europea

El negocio de la prostitución en España: unas 100.000 personas la ejercen y el 50% de las ganancias son para el proxeneta

SevillaLa Policía y la Guardia Civil liberó el año pasado a casi 1.800 mujeres y niñas de la explotación, un 22% más que en 2023. Se detuvo a 966 personas relacionadas con esta forma de esclavitud. Un lugar de apoyo a las mujeres víctimas de trata lo encontramos en Sevilla: la casa de las adoratrices, según informa Marta Álvarez.

Según Eurostat, en 2023 se registraron casi 10.800 víctimas en toda la Unión Europea, una cifra que supone un aumento del 25% en tres años, pero en todo el mundo. Seis de cada 10 personas explotadas son mujeres y niñas y el 66% con fines sexuales.

“Se puede salir de esta situación”, reconoce una mujer de Nigeria

Esta mujer prefiere ocultar su rostro y su nombre. Llegó de Nigeria siendo menor y fue captada por una red dedicada a la trata de personas. “La verdad que no sé si es una organización, pero la cosa era que yo trabajaba en la calle”, confiesa. En esta casa de acogida para madres en exclusión ha encontrado un espacio seguro. “Se puede salir de esta situación y hay una mejor vida esperando adelante”, afirma ella.

Aquí la mayoría de las mujeres son víctimas de explotación sexual con un pasado marcado por maltrato y amenazas. “Le promete un hogar, una vivienda, un trabajo y mejorar su vida. Pero finalmente le asignan una deuda y una serie de trabajos que son una explotación”, explica Esmeralda Pino, adoratrices Córdoba.

“Nosotros aquí primamos mucho la formación", dicen desde la casa de acogida

El objetivo es cubrir sus necesidades básicas, pero sobre todo darles herramientas para la inclusión sociolaboral. “Nosotros aquí primamos mucho la formación porque es la única manera de que ellas pues puedan salir adelante, buscar un trabajo y mejorar su vida para ser autónomas”, señala Pino.

Se trata de recuperar la dignidad y la libertad que un día alguien les quitó. “Y estudiar porque quise estudiar enfermería. En el futuro lo voy a hacer porque soy joven”, resalta la joven nigeriana. Salir de un pasado de oscuridad a la luz de una nueva vida.