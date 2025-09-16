Los abogados de ambas partes están satisfechos con este pacto

CastelldefelsHoy ha comenzado el juicio a la manada de Castelldefels. Cinco hombres acusados de violar a tres jóvenes, una de ellas con una discapacidad, y difundir sus imágenes. Según informa Lorelei Esteban, Raquel Duva y Ricard Martín, los acusados han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo.

Los abogados de ambas partes están satisfechos con este pacto. Los acusados han pedido perdón a las víctimas y han reconocido que pertenecían a una organización criminal que se dedicaba a captar a mujeres vulnerables para violarlas.

Pedían 196 años de cárcel entre los cinco acusados

Con este acuerdo que han llegado con Fiscalía y con acusación particular, las penas de prisión que pedían para ellos se han visto reducidas considerablemente. En total pedían unos 196 años de cárcel entre los cinco acusados y de este modo el que menos ha sido condenado a tres años de prisión y el que más, a ocho años y medio.

Son los cinco miembros de la manada de Casteldefels. Hoy se han sentado en el banquillo por violar a tres mujeres y grabar a una cuarta sin su consentimiento. Las partes han llegado a un acuerdo. Tendrán que indemnizar a las víctimas con 30.000 euros. A dos de ellas se suman además entre 3.000 y 7.000 euros más por daños psicofísicos.

"Venid, venid, que es muy guarra”: los mensajes de WhatsApp de los acusados

Estos treintañeros captaban a las chicas en discotecas y por aplicaciones de citas. Las engañaban para que acudieran a un piso de la localidad barcelonesa. Así hablaban de ellas en su grupo de WhatsApp. “La pava iba súper borrachísima y justo antes de llegar al dormitorio se cayó al suelo”, dice uno. “Dios, cuéntame”, le responde otro. “Fue el cubano al dormitorio y Joselito y David y allí en la cama entrando y saliendo. Venid, venid, que es muy guarra”, añade. “Lo que hicimos fue muy bestia”, concluye otro.

Estos depredadores sexuales se autodenominaban ‘Team K’. La manada de Pamplona era su referencia. “El vídeo va al juzgado”, dice uno. “Peor, tú sales también”, afirma otro. “Pues el cubano lo tiene más difícil”, resalta. “Podemos observar que supuestamente tenemos unos cuantos violadores en este grupo”, sentencia uno. Estas agresiones se produjeron entre marzo y mayo de 2021. Hoy han pedido perdón y han conseguido rebajar las penas entre tres y ocho años de prisión.