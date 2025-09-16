La esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar limitan esa capacidad del cerebro, especialmente en jóvenes

Una investigación del CSIC ha constatado que trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia y la bipolaridad dañan la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas. El daño es mayor en personas jóvenes y cuanto más largo es el trastorno. Han descubierto también que el alcohol es más dañino de lo que se creía para el nacimiento de las neuronas, informa en el vídeo Irene Fernández.

La científica María Llorens es toda una referencia en el campo del cerebro y las neuronas. Hace años demostró que, en contra de lo que pensaba la ciencia, generamos neuronas nuevas durante toda la vida y no solo en la juventud. Ahora, ella y su equipo han dado un paso más.

El hipocampo se ve dañado por estos trastornos

"Hemos estudiado pacientes con esquizofrenia, depresión y trastorno bipolar", explica la científica. "Lo que hemos encontrado es que en estos pacientes la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas está dañada". El proceso ocurre en el hipocampo, una región clave para ciertas funciones como el aprendizaje, la memoria y la regulación del estado de ánimo.

Los daños son mayores en personas jóvenes y en trastornos que se alargan. "Cuanto mayor es la duración de la enfermedad, más graves son las alteraciones que observamos. Estamos hablando de episodios de depresión muy largos", añade Llorens.

El alcohol, igual de malo con una cerveza que con cinco copas

Todo esto lo han estudiado en decenas de cerebros de donantes con trastornos psiquiátricos. Han utilizado 14 encéfalos sanos y 15 de pacientes con cada uno de esos trastornos. Pero los resultados abren una incógnita. "Si estas alteraciones en la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas son una causa o una consecuencia de la enfermedad", apunta la doctora.

Como investigación en segundo plano, al estudiar cerebros neurológicamente sanos encontraron otro importante hallazgo. "El consumo de alcohol, aunque sea una pequeña dosis diaria de una o dos consumiciones, produce daños en la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas comparables a los que produce un consumo de cantidades mayores de alcohol", explica. En definitiva, que el alcohol daña siempre el nacimiento de nuevas neuronas, sea cual sea la cantidad consumida.