Los heridos graves en la explosión de gas en un bar de Puente de Vallecas han sido trasladados a los Hospitales La Paz y 12 de Octubre

La estructura del edificio se encuentra afectada "gravemente" y los vecinos estarán realojados "al menos durante algunos días"

Compartir







MadridLa explosión registrada este sábado en un bar en Puente de Vallecas (Madrid) fue causada por una "concentración de gases", según un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Un suceso en el que han resultado heridas 25 personas, dos de ellas en estado grave y tres potencialmente graves. Los cinco han sido trasladados a los Hospitales La Paz y 12 de Octubre. Informan en el vídeo Cecilia Encinas y Juan Carlos Flores.

Según ha señalado esta tarde Carlos Marín, jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el edificio donde está situado el bar 'Mis Tesoros', en la calle Manuel Maroto, tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente" unos 50-60 metros cuadrados, "pero hay que hacer una valoración entera".

PUEDE INTERESARTE Preocupación por las últimas etapas de la Vuelta: convocadas decenas de movilizaciones contra Israel en Madrid

"El edificio ahora mismo está inestable. Por eso no podemos permitir el trabajo, el grado de inestabilidad lo valorarán los técnicos y en función del grado de las actuaciones de consolidación estructural, pues decidirán cuándo se puede trabajar en el edificio", ha explicado.

Además, ha apuntado Marín, la zona afectada es la de acceso al portal en las viviendas superiores, con lo cual, aunque haya alguna vivienda superior que no tenga ningún daño, "el acceso a la finca está es completamente imposible".

Vecinos realojados "al menos durante algunos días"

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se ha trasladado a la zona del siniestro y ha informado de que los vecinos de este edificio de nueve viviendas van a ser realojados "al menos durante algunos días", debido al daño en la estructura, que ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

También ha descartado que "pudiera haber alguna persona atrapada" ya que se ha desescombrado buena parte y los perros de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también han inspeccionado los escombros.

"Son unos momentos complicados al principio y es difícil establecer unos números que sean fijos", ha advertido sobre las cifras de víctimas de este suceso. La explosión ha tenido lugar a primera hora de la tarde, alrededor de las 15:00 horas.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Hasta el lugar de los hechos, según ha informado este sábado Emergencias Madrid, se han trasladado 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre las que se encuentra la Unidad Canina, además de unidades del SUMMA 112.

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid ha estado empleando drones en su intervención y los agentes de la Policía Local han tenido que regular el tráfico puesto que la calle ha sido cortada.