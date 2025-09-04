El uso del preservativo está cayendo, de ahí la importancia de las pruebas de detección, disponibles en los centros de salud

Nueva campaña de Sanidad contra las ETS: la gonorrea ha crecido un 42,6% en dos años

Este jueves 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, una jornada para concienciar sobre el sexo seguro. Ocurre en un contexto de preocupación en España porque las infecciones de transmisión sexual no dejan de aumentar, entre otras cosas, por la falta de educación sexual. Los médicos piden que la salud sexual deje de ser tabú y recuerdan que las pruebas de detección están disponibles en los centros de salud, informa en el vídeo L. Arias.

Según los datos del Instituto Carlos Tercero la infección que más ha crecido en el último año es la gonorrea, que casi se duplica con un 42,6%. Le siguen la sífilis y la clamidia, que de un año a otro crecen un 23% y un 20% respectivamente. Los motivos, según los expertos: la disminución del uso de preservativos, el aumento del número de parejas sexuales y el creciente uso de aplicaciones de citas, que pueden facilitar una propagación más rápida de estas infecciones.

Además, la falta de educación sexual no ayuda. Estos son los datos oficiales, pero hay muchos casos fuera del sistema que no se detectan. Por eso los expertos hacen hincapié en la importancia de la detección temprana. Un consejo que ha seguido Daniel Salcedo, que acude a su centro de salud a hacerse una prueba para detectar posibles infecciones.

Los centros de salud hacen pruebas de ETS gratuitas

"Me hago pruebas periódicas cada seis meses", afirma desde la camilla. "Es importante aunque tenga pareja estable, ambos nos las hacemos y nos comunicamos los resultados", añade. Es más importante de lo que parece: según datos de sanidad, los casos de gonorrea, sífilis y clamidia se han disparado en los últimos años. De ahí la importancia de las pruebas. "Hay mucha gente que ni siquiera sabe que puede acudir a centros de salud para realizárselas", asevera Xinxin Lin, ginecóloga.

"Si mantengo relaciones sexuales de manera casual y no siempre utilizo preservativo se recomienda por lo menos realizárselo cada tres meses", apunta Horacio Arístides, de la clínica Andromed.

Una sociedad menos concienciada con los riesgos

Este aumento se debe sobre todo a que cada vez se usa menos el preservativo. Lo confirman algunos jóvenes: "Está bien utilizarlo, pero si tienes pareja...", comenta un veinteañero a Noticias Cuatro. Otra chica añade: "Creo que pensamos más en el tema embarazo cuando las enfermedades de transmisión sexual realmente son más peligrosas".

Además el uso de aplicaciones de citas y un aumento de las relaciones sexuales múltiples favorece que la propagación sea mas rápida. "Hemos notado que hay más inconsciencia a la hora de tener relaciones de riesgo", dice Antonio Sánchez, también de Andromed.

La educación sexual debe dejar de ser tabú

Por si fuera poco, son enfermedades difíciles de diagnosticar, los síntomas son leves hasta que la infección no está en estado más avanzado y ya ha podido contagiar a otros a la vez que genera consecuencias: "Provocando infertilidad, problemas en las trompas y abortos", asegura Xinxin.

Los expertos aseguran que es imprescindible la educación sexual temprana advertir de los riesgos y que deje de ser tabú. Además, recomiendan hablar clara y abiertamente con la pareja, el médico y los amigos cercanos. Para que nuestra salud sexual sea placentera, sana y segura.