La población joven tiende a creer que las enfermedades de transmisión sexual son cosa del pasado

Preocupa la alta incidencia del virus del papiloma humano: la ETS más frecuente que está detrás del 5% de los tumores

MadridSanidad ha presentado este lunes la nueva campaña de prevención de enfermedades de transmisión sexual dirigida especialmente a los jóvenes. Este llamamiento ocurre cuando el Centro Nacional de Epidemiología ha dado a conocer datos preocupantes referidos al aumento de las ETS: la gonorrea se ha disparado un 42,6% en dos años y la sífilis, un 24,1%.

La ministra, Mónica García, ha señalado una "disonancia entre la percepción del riesgo y la realidad epidemiológica" que está provocando que, entre la población de menor edad, no exista concienciación sobre la necesidad de prevenir un posible contagio. La campaña, según informa Lidia Camón en el vídeo, contiene mensajes en contra de anteponer la confianza a la seguridad o creer que es cosa del pasado.

El principal reto es que los jóvenes sean conscientes del riesgo

Durante el acto de presentación, García ha señalado que en el diseño de esta campaña han partido de "una constatación preocupante: las ITS afectan especialmente a la población joven, pero esa misma población no se siente interpelada”. Es el sector que más se contagia y el que menos consciente es del riesgo, estando mucho más preocupados de los embarazos no deseados.

El imaginario social que rodea a estas infecciones es lo primero que hay que combatir, ha señalado la ministra. Se refería a que, para muchos, "las ITS son algo del pasado, vinculado a grupos sociales ajenos o, siguiendo estereotipos, asociado a entornos marginales".

Esta percepción de lejanía es problemática, pues genera una falsa sensación de seguridad e inmunidad que "puede hacer que bajemos la guardia". La campaña pone también el foco en lo dañino de anteponer la confianza, "pensamos: ‘le conozco’, ‘es amigo de una amiga’, ‘hay buen rollo’, pero el hecho de que una persona nos caiga bien o forme parte de nuestro círculo cercano no significa que no pueda ser portadora de una ITS, aunque no lo sepa”, ha aseverado.

La ausencia de síntomas y la importancia de hacerse pruebas

De hecho, otro aspecto clave que se aborda es la falta de síntomas de muchas ETS. “Puedes tener una, no notar nada, y mientras tanto, estar contagiando sin saberlo. Pasa mucho con infecciones como la clamidia o la gonorrea", ha afirmado García. De ahí que sea fundamental hacerse pruebas de forma habitual si se tiene una vida sexual activa. "Aunque te encuentres bien o aunque creas que todo está bajo control” el diagnóstico precoz es esencial, recuerda.

Desde el ministerio afirman que la campaña se construye "con un enfoque empático". Entre los objetivos está desmontar creencias falsas, fomentar la percepción desde el autocuidado y promover una sexualidad saludable. La iniciativa se enmarca en la estrategia institucional de prevención combinada frente al VIH y otras ITS, contemplada en el Plan Estratégico 2021-2030.

Plan estratégico: detección precoz, tratamiento y lucha contra el estigma

García se ha referido en este contexto a los datos de ese Informe de Vigilancia Epidemiológica de ITS 2024 que mostraba el aumento de gonorrea, sífilis y clamidia. "Cada día, más de un millón de personas contraen una ITS que podría haberse prevenido o tratado fácilmente. España no es ajena a esta realidad", ha dicho.

Pero desde el gobierno afirman ser conscientes de este aumento en los contagios y de que solo la concienciación total, como ya ocurrió en otras épocas con el VIH, es capaz de erradicar las infecciones. Tanto es así que, por primera vez, el plan de Sanidad incluye una estrategia específica para ITS: “con un enfoque integral y positivo: prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y mejora de la calidad de vida, pero también lucha contra el estigma y la discriminación, que siguen siendo barreras muy presentes”, ha rematado la ministra.