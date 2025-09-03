Betanzos está descontenta con la opción mayoritaria que no encaja con su receta tradicional

A CoruñaHay cuestiones que dividen a España desde hace décadas. La política y el fútbol son algunos ejemplos, pero nada se compara al mayor debate social español: la tortilla de patata, ¿con o sin cebolla? La discusión es interminable pero ahora el CIS, ha querido zanjarla mediante una encuesta realizada a 3.000 personas, informa en el vídeo Laura Queijeiro.

Con pimiento, con chorizo, con queso, con cebolla o sin ella. El CIS ha zanjado el eterno debate: la tortilla de patata preferida por los españoles lleva cebolla y se prepara poco hecha. El resultado no ha encantado en Betanzos, localidad coruñesa famosa por sus tortillas que presume de su plato y aún más de su receta: aquí no lleva cebolla.

Betanzos, cuna de la tortilla, no perdona el resultado

Precisamente en Betanzos Laura Lastra prepara varias tortillas todos los días. La dueña de 'Picnic Bar' afirma que sí, la mejor tortilla es la que está jugosa, pero en cuanto a la composición no está tan de acuerdo con la mayoría. "Me sorprende bastante el resultado de la encuesta porque aquí mayoritariamente nos piden la tortilla normal, sin cebolla", recalca.

La clientela del local confirma su postura: "Yo la cebolla no puedo con ella, quiero que esté jugosa pero que no tenga cebolla", asegura una mujer a Noticias Cuatro. "Yo la prefiero sin cebolla", añade otra, y una tercera va más allá: "La cebolla me repite, me hace daño".

Tres de cada cuatro españoles, cebollistas

"De hecho, de seis que tenemos, cuatro son normales", reitera Lastra mientras muestra la barra del restaurante. "¿Por qué? Porque salen las normales más que las de cebolla". Pero todo apunta a que es una costumbre local. Una encuesta hecha a cerca de 3.000 personas concluye que tres de cada cuatro españoles son 'cebollistas'.

Cuesta más encontrar habitantes de Betanzos que se decanten por esta opción, pero los hay. "Yo la quiero con cebolla. Le da buen sabor", indica una vecina. Incluso en 'Picnic bar', también hay fans de la cebolla: "Con cebolla, incluso con chorizo o pimientos para variarla. Yo con cebolla". Un tercer cliente también la he pedido: "Está muy rica, es más jugosa".

Pero la enorme mayoría de betanceiros jamás cometería el pecado de echarle cebolla. "Aquí los ingredientes son patata galleta, huevos camperos, aceite de oliva y sal", concluye Ana María Súarez, copropietaria del 'Mesón O'Pote. "Y nada de cebolla. La tortilla estilo Betanzos es así, poco hecha y sin cebolla", sostiene sin admitir discusión.

Todos coinciden en algo: está deliciosa

Lo que está claro es que aunque el CIS haya dado los resultados, todos piensan seguir haciéndola como más les gusta. La más extraña parece ser la opinión de una coruñesa: "En Betanzos se hace la mejor tortilla del mundo, y yo la hago con cebolla y la hago en Betanzos".

Otros sugieren que, al final, es cuestión de gustos: "Me gusta mucho más sin cebolla, pero ¿hay a quién le gusta con cebolla? Pues respetamos todas las opiniones". En lo que sí coincide todo el mundo es que la tortilla es uno de los platos estrella de nuestra gastronomía. Con o sin cebolla, lo importante es disfrutarla.