BilbaoLa revista británica 'The Times' afirma en una reciente publicación que Bilbao es la ciudad española donde mejor se come. Aunque la competencia es complicada, dicen los editores, los pintxos la llevan inevitablemente a la primera posición. No solo eso: tradición, buenos ingredientes, cantidades generosas y una mirada puesta en la vanguardia hacen que para visitarla, informa Michelle Herrera en el vídeo, sea imprescindible traer algo de hambre.

El medio ha querido analizar la gastronomía de las 17 Comunidades Autónomas. La calidad, la variedad y los más de 10 restaurantes con estrella Michelin coronan la capital vizcaína en este ranking culinario.

Los pintxos cautivan dentro y fuera del país

"Bilbao es Bilbao y en Bilbao se come muy bien", afirma un vecino a Noticias Cuatro. Concretamente, hay un plato que ha hecho decantarse a 'The Times': los pintxos. "En cualquier bar que vayas los vas a encontrar variados" asegura un comensal. Probar cuantos más mejor es la recomendación que el hace el medio británico al nombrar la ciudad vizcaína como la mejor ciudad del Estado para comer.

"Descubrimos aquí las frituras de chipirón. Madre mía, qué sabrosa", asegura una turista europea. Bilbao logra imponerse como destino gastronómico por delante de otras ciudades como San Sebastián, Madrid o Barcelona.

Gastronomía de bar que transforma la tradición en comida que sorprende

Preguntamos por las claves a quienes se encargan del trabajo diario. Para el asesor gastronómico Manuel Gómez, "Bilbao siempre ha mantenido una esencia muy buena de gastronomía popular, no solo tradicional". Ese conocimiento transmitido de generación en generación está en las mejores manos: cocineros que traen el plato al presente y lo encaminan al futuro. Y es que "actualmente se van añadiendo nuevas técnicas culinarias con las que vas sorprendiendo cada día más al al que viene a comer", opina Jesús Rubio, encargado del Bar Zurekin.

Mantener la esencia y agregar detalles vanguardistas han hecho que Bilbao esté en el radar gastronómico mundial y los turistas lo saben. También los comensales más afamados y selectos del mundo. "En el centro, desde luego, ya tenemos una gastronomía estrella Michelin muy alta", asegura Gómez. Los que mejor la conocen, eso sí, son sus propios habitantes. Rubio lo confirma: "Bilbao es una ciudad donde puedes comer muy, muy, muy bien".