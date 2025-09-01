Daniel Montero 01 SEP 2025 - 18:13h.

La autopsia será una prueba vital porque los detenidos por su muerte han dado varias versiones

Caso de Matilde Muñoz, la española hallada muerta enterrada en una playa Indonesia: los indicios que señalan al entorno del hotel

Compartir







Hoy estaba prevista la autopsia de Matilde Muñoz para determinar las causas de su muerte en Indonesia. Pero la han aplazado. Al parecer, había algún tema de permisos que tenía que ver también con la embajada o con la familia y se espera que se haga mañana o pasado.

La autopsia será una prueba vital porque los dos detenidos por su muerte han dado varias versiones. En una de ellas dicen que la mujer murió por asfixia porque ellos la estrangularon. La autopsia va a determinar si eso es lo que ocurrió y va a ser importante, sobre todo para ver si fue una muerte violenta.

PUEDE INTERESARTE Agreden a dos menas del centro de acogida de Hortaleza tras la supuesta violación de un residente a una niña de 14 años

Los detenidos entraron a robar porque sabían que había perdido unas tarjetas de crédito

El cuerpo de Matilde Muñoz apareció en una playa cercana al hotel, pero no siempre estuvo allí. Los detenidos por su muerte han declarado que entraron a robar porque sabían que la mujer estaba allí y que podía tener dinero en efectivo. La víctima había perdido unas tarjetas de crédito y ambos lo sabían. Hay que recordar que solo le robaron al final 155 euros.

PUEDE INTERESARTE El turismo español se tendrá que enfrentar a medio plazo a su peor enemigo, el cambio climático

Cuanto ellos entraron, la mujer se despertó y parecía que les conocía porque había estado mucho tiempo en el hotel y ellos tenían una vinculación directa. Uno es trabajador y otro había trabajado allí. Poco después, acabaron con su vida y durante un tiempo la tuvieron en habitación del hotel y más adelante en un cuarto anexo. Por último, la trasladaron a esa zona donde ha sido encontrada ahora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El teléfono de Matilde, clave en la investigación

El móvil de la víctima ha sido clave en la investigación. El otro día intentaron geolocalizar el dispositivo, lo consiguieron y descubrieron que estaba en manos de una persona que lo había comprado de segunda mano. La Policía le preguntó sobre la persona que le había entregado este teléfono móvil y así llegaron al primer sospechoso, que era un amigo de él y que trabajaba en el hotel.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

A partir de ahí, le detuvieron, le interrogaron y puso varias versiones encima de la mesa como, por ejemplo, que ha tenido un cómplice. De momento, se mantiene la versión que tenemos hasta ahora sobre la muerte de Matilde.