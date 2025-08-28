Una combinación de factores ha intensificado el oleaje que crea el viento de levante y el mar está invadiendo chiringuitos y paseos

CádizGran parte de la costa gaditana sigue en alerta amarilla por fuerte oleaje. Las olas de gran altura e intensidad llevan ya tres días destrozando zonas de playa. Las mareas vivas se ha llevado por delante chiringuitos, tumbonas, paseos de madera y todo tipo de infraestructuras de los arenales, informan en el vídeo Marta Álvarez y Sara Baos.

Según la previsión, parece que este tercer día con mar de fondo en el litoral gaditano será el último porque esta noche de miércoles ya comenzaría a remitir. Eso sí, la pleamar de la tarde podría volver a causar problemas.

Las olas han invadido arenales completos

Tarifa, playa de los Lances. La marea todavía está baja pero aún queda agua estancada de la pleamar del martes. Una marea muy intensa que prácticamente se comió la arena, la pista de voleibol e incluso mesas y hamacas de chiringuitos. Algunos turistas grabaron vídeos con sus teléfonos: Parece que flotan sobre el agua pero no, el fuerte oleaje ha arrastrado el propio mar hasta bien entrada la arena.

El agua alcanzó las toallas de los muchos bañistas que disfrutan del final del verano en la playa. "La gente se empezó a levantar toda a la vez porque fue una cosa un poco repentina", relata una presente. "Se llevó todas las hamacas que había, las tuvieron que poner encima de las dunas".

Mareas vivas y mar de fondo, una combinación explosiva

Las llamadas mareas vivas son habituales en el mes de agosto en la costa andaluza. "Raro es el año que he venido aquí y no ha habido levante", confirma otro turista, "todos los años una vez o dos y siempre nos pilla la pleamar esta". Traen consigo un fuerte oleaje pero este año tiene una peculiaridad: coincide con un mar de fondo que agrava la fuerza del agua.

La mezcla de la marea viva y el mar de fondo deja imágenes espectaculares pero también destrozos. Pasarelas y chiringuitos anegados o directamente arrancados de la costa. Es prudente tener cuidado porque la situación puede cambiar de forma súbita. Una bañista lo ha vivido: "Antes de ayer estábamos tumbadas cerca de la orilla con margen, que ya sabemos que sube la marea, y nos pilló la bala".

Aunque por la mañana el mar esté tranquilo y la bandera pueda pasar a amarilla, para la tarde de este miércoles se espera otra amenazante pleamar. Ya lo dice una turista: "habrá que quedarse tomando algo en el chiringuito". Cuando el número de muertes por ahogamiento no deja de aumentar, toda precaución es poca.