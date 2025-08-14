Jia Jia y De De siguen viviendo como príncipes, jugando, con caricias y mimos

Han empezado a mascar hojas de bambú imitando a la madre, aunque aún se alimentan a base de biberones

Los primeros cachorros gemelos de panda gigante peludos de Hong Kong cumplen 1 año. Jia Jia y De De siguen viviendo como príncipes, jugando, con caricias y mimos y han empezado a mascar hojas de bambú imitando a la madre, aunque aún se alimentan a base de biberones. Pese a todo, siguen atrayendo al público y tienen millones de visualizaciones en las redes. Los primeros pandas gigantes nacidos en Hong Kong son toda una celebridad.

Ocean Park, el parque temático que los alberga junto a sus padres se ha convertido en un centro de atracción gracias a ellos.

La historia de sus nombres

El carácter chino “Jia”, del nombre de la cachorra hembra “Jia Jia”, conlleva un mensaje de apoyo y presenta un elemento de familia y una idea de buenos augurios. El nombre encarna la prosperidad de las familias y la nación y la felicidad del pueblo, dijo el parque.

El carácter chino “De”, del nombre del cachorro macho, significa tener éxito, transmitiendo el mensaje de que Hong Kong tiene éxito en todo. De también tiene la misma pronunciación que el carácter chino para virtud, sugiriendo que los pandas gigantes poseen virtudes apreciadas por el pueblo chino, según el parque.