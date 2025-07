Hoy no han llegado a ningún acuerdo en este juicio que las propias monjas consideraban como histórico

El arzobispo excomulga a las monjas de Belorado y tendrán que abandonar el monasterio antes de julio

Día clave para las monjas rebeldes de Belorado. Hoy ha comenzado el juicio por la demanda de desahucio del monasterio presentada por el arzobispado. Según informa Miriam González, ninguna de las ocho monjas ha hablado pero los abogados de ambas partes sí lo han hecho. El arozobispo Mario Iceta no ha acudido, un gesto que ha molestado y enfadado a las religiosas que no han dudado en llamarle cobarde.

Hoy no han llegado a ningún acuerdo en este juicio que las propias monjas han considerado como histórico tras las medidas que tomó la Santa Sede por abandonar la disciplina del Vaticano. Ellas dicen estar con la conciencia tranquila y son optimistas de cara a ese posible desahucio que, en caso de producirse, recurrirían ante él y sería el próximo 12 de septiembre.

Las exclarisas afirman que recurrirían el desahucio

Las monjas del convento de Belorado vuelven a estar en el foco mediático, esta vez con el inicio del juicio de la demanda de desahucio presentada por el arzobispado. “No sé si es indignante pero alucinante desde luego sí porque que un arzobispo de la Iglesia haya llegado hasta este punto”, explica Sor Paloma, una de las hermanas.

Un desahucio que, de llevarse a cabo, tendría como fecha el 12 de septiembre y que deja las religiosas con poco tiempo de reacción. “No es de la Iglesia conciliar no pertenece a nadie. Somos autónomas, es nuestro. Discerniremos la voluntad de Dios”, añade sor Paloma. Las exclarisas afrontan un nuevo capítulo. Ellas saben que pueden ser desahuciadas, aunque anuncian que recurrirían en caso de que se apruebe el desalojo del convento.

El juicio por desahucios se le suman otras causas pendientes

“En el caso de que la sentencia fuera estimatoria, la recurriríamos porque hay 20 días hábiles”, sostiene Florentino Aláez, abogado de las monjas. De momento, aseguran estar tranquilas y critican duramente al arzobispo de Burgos. “Si no viene es un cobarde. Eso que le quede claro porque no viene a dar la cara, no ha dado la cara en ningún momento”, critica sor Paloma.

Un vaivén judicial que llega más de un año después de su ruptura con la Iglesia Católica y su adhesión al Grupo Cismático de Pablo de Rojas, algo que provocó que las religiosas fueran excomulgadas a través de un comunicado. "Eso es importante, son ellas las que deciden abandonar la Iglesia Católica”, resalta Mario Iceta. El juicio por desahucios se le suman otras causas pendientes como la acusación por cisma religioso o la venta de casi dos kilogramos de oro por un valor de 130.000 euros.

Las monjas, abiertas al diálogo pero no a salir del convento

Las monjas rebeldes de Belorado confiesan que si la jueza decreta su salida del convento, decidirán en comunidad “si resistirán o saldrán de manera voluntaria”. Ellas reconocen que están abiertas al diálogo pero recuerdan que eso “no significa salir voluntariamente del convento”. Las hermanas renuevan sus votos de castidad, pobreza y obediencia con la firma de un documento que han llamado “juramento antimodernista” que les ha servido para “subsanar los 60 años de concilio Vaticano II”.

Ellas explican que han consultado a diferentes canonistas que les han confirmado que “ninguna autoridad puede decirles que dejen de existir porque son una Abadía constituida en 1358”. El abogado de las monjas cismáticas defiende el derecho que tienen las exreligiosas de “separarse de la Iglesia y mantenerse en el convento”.