Ha tenido lugar el último capítulo de la historia de las clarisas de Belorado , después de que el arzobispo de Burgos declarase la excomunión de las diez religiosas que se han separado voluntariamente de la Iglesia. Según informa Sergio García en Noticias Cuatro , esto se traduce en que deben abandonar el monasterio antes del mes de julio . Mario Iceta, arzobispo de Burgos, comenta: “Eso es importante, son ellas las que deciden abandonar la Iglesia Católica, no se les echa de la Iglesia Católica”.

Una vez son excomulgadas, no pertenecen a la Iglesia Católica . Mario Iceta explica: “Las diez religiosas carecen de título legal para permanecer en los monasterios, por lo tanto, deberán abandonarlos”. Mario Iceta expone: “Se les envió una comunicación aclarando la situación”. Él considera que ellas saben perfectamente que si salen de la Iglesia deben abandonar los monasterios, ya que son bienes eclesiásticos que pertenecen a las comunidades.

En caso de que no abandonen el monasterio, el arzobispo de Burgos advierte de que acudirán a la Justicia. Mario Iceta expone: “De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar”. Mario Iceta avisa también de que tendrán que inyectar liquidez en el convento. Tras analizar los datos, el arzobispo de Burgos asegura que los saldos en las cuentas son “muy insuficientes”.