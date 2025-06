La escultura realizada por el escultor Javier Viver es una propuesta de la asociación católica Sagrado Corazón

Boadilla del MonteEl ayuntamiento de Boadilla del Monte, en Madrid, pretende instalar el Cristo más grande del mundo. Con 37 metros de altura, esta obra del escultor Javier Viver superaría al Corcovado de Rio de Janeiro. El proyecto, informa Lucía Sánchez en el vídeo, está impulsado por la asociación ultracatólica 'Sagrado Corazón'.

La estatua se colocaría en unos terrenos cedidos por el ayuntamiento, una explanada entre las autovías M-50 y M-501. Desde la asociación quieren que se convierta en un futuro centro de peregrinación global, pero entre los vecinos las reacciones son dispares.

Para Javier, el proyecto más importante de su vida

Javier ya tiene preparada una maqueta, a tamaño mucho más pequeño, de lo que será el proyecto más importante de su vida. "Yo he hecho piezas muy grandes, de hasta 12 metros, pero nunca me había enfrentado a un proyecto como este" afirma. Hace unos años, la asociación católica 'Sagrado Corazón' se puso en contacto con él "para hacer una escultura monumental del corazón de Jesús", relata.

No dudó en ponerse manos a la obra. Es una escultura con forma de cruz, que "abre los brazos a todo el mundo", explica. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya ha cedido un terreno para construir el monumento. El resultado final se podrá ver en una explanada cercana al enlace de dos autovías del área metropolitana. 37 metros de altura y casi 60 metros de envergadura que lo convertirían en el Cristo más grande del mundo.

Un centro de peregrinación de 17 millones de euros

Algunos vecinos reaccionan a la noticia con incredulidad. "Es mentira, no creo que eso pueda ser", aseveran, mientras otros lo tachan directamente de "locura". También están los que se conforman "con que no provoque más atascos", pero lo cierto es que los visitantes no sólo podrán apreciar la figura por fuera, sino que podrán recorrer su interior y vivir una experiencia espiritual. Habrá una estancia interna en el pecho del Cristo, de forma que "entraremos y podremos contemplar un corazón dorado dos metros y medio", explica Javier.

De momento, el proyecto se encuentra en la fase inicial y serán las donaciones privadas las que permitan financiar su construcción. "Es como un edificio de 17 plantas y valdría 17 millones", señala el escultor. La asociación promotora ha confirmado que el objetivo final sería crear en Boadilla una nueva Compostela.

Para algunos vecinos, "algo que no tiene relevancia histórica y carece de sentido". Otros, en cambio, aseguran que será un atractivo espacio de peregrinaje. "Creo que puede ser bonito, a la gente se le esta quitando el complejo de ser cristiano", comenta una, a lo que se suma un joven que ya lo adelanta: "Iré con mis padres". Eso sí, para visitarlo, tendrán que esperar hasta el año 2030.