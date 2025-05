Lola Índigo o Aitana tenían previsto actuar en el Bernabéu pero toda la agenda de conciertos programados en este estadio se ha cancelado

Taylor Swift desata la euforia en su primer concierto de Madrid: los vecinos, desesperados por el exceso de ruido

MadridParece que por el momento el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, a las afueras de la ciudad, asumirá los conciertos que estaban programados en el Santiago Bernabéu del Real Madrid, sito en el centro de la capital, hasta que se resuelvan los problemas de ruido que ha ocasionado la celebración de eventos musicales en este último. En Noticias Cuatro no sabríamos si elegir Santiago Bernabéu o Metropolitano: diferencias de cada estadio a la hora de hacer conciertos.

Tanto Lola Índigo como Aitana tenían previsto actuar en el Bernabéu, pero tras pasar por sus instalaciones artistas internacionales como Taylor Swift los vecinos denunciaron en masa que se había superado con creces los niveles de decibelios que estipula la ley. Las dos artistas españolas primero informaron de que iban a retrasar sus conciertos con vistas a que ya estuvieran solucionados los problemas con el exceso de ruido. Pero, lejos de verse corregidos, recientemente han notificado el cambio de ubicación al recinto del Atlético.

Toda la programación de conciertos del estadio del Real Madrid ha quedado en suspenso hasta que los juzgados resuelvan todas las denuncias. Ya en septiembre de 2024 el Bernabéu informó de que debían reprogramar su agenda hasta que fueran efectivas todas las mejoras que van a permitir la producción y la emisión de sonido sin que el vecindario se vea afectado.

Durante los meses de mayo, junio y julio próximos van a pasar por el Estadio Riyadh Air Metropolitano Ed Sheeran (30 y 31 de mayo); Natos y Waor (7 de junio); Lola Índigo (14 de junio), Dellafuente (20 y 21 de junio); Imagine Dragon (28 de junio); Iron Maiden (5 de julio); AC/DC (12 de julio); Stray Kids (22 de julio); o Aitana (30 y 31 de julio). Mientras, todos aquellos eventos que iban a tener lugar en el Santiago Bernabéu como los conciertos de las citadas Lola Índigo o Aitana se han ido anulando hasta que se resuelvan en el juzgado las denuncias interpuestas.

Según algunas fuentes, ya se han puesto multas importantes por exceder los niveles sonoros permitidos. Esto se debe a que el volumen máximo que establece la normativa municipal es de 58 decibelios en horario nocturno, no obstante, en ciertos acontecimientos se ha superado en más de 25 puntos los límites.

Frente al descanso de los ciudadanos y la invasión de su espacio que los espectadores provocan, los entendidos aseguran que contar con unas instalaciones dentro de la propia ciudad como las del estadio Santiago Bernabéu amplía las posibilidades y el desarrollo económico. Los eventos de gran envergadura como los conciertos que se han celebrado hasta la fecha atraen a miles de personas que llenan los alojamientos, los restaurantes o los lugares de ocio lo que repercute en sus beneficios. También se ha publicado que “la industria musical facturó 185 millones de euros en la ciudad en 2024 gracias a recibir a artistas como Taylor Swift, frente a los 94 millones de euros recaudados en 2023”.

Los vecinos del Metropolitano también denuncian por ruido

Los vecinos del Bernabéu no son los únicos que han denunciado el exceso de ruido y los problemas que les genera en sus barrios la gran afluencia de personas que acompaña la celebración de un concierto. Los habitantes del distrito de San Blas-Canillejas donde se localiza el estadio Metropolitano también se han quejado por el ruido, el exceso de tráfico o los problemas de aparcamiento al que se enfrentan cada vez que el recinto deportivo acoge un partido de fútbol o cualquier celebración. Los vecinos de estos barrios destacan que no pueden aparcar de la forma habitual el día anterior a un evento, no se cumple “su derecho al descanso” y se enfrentan a “numerosos altercados de orden público”.

Ventajas del estadio Santiago Bernabéu

Dejando a un lado los problemas que estos macro eventos generan en el día a día de los vecinos, para la celebración de un concierto las nuevas instalaciones del Real Madrid presentan dos grandes ventajas. Por una parte, todo el recinto se puede cubrir totalmente a 55 metros del césped con lo cual no se depende de la climatología: ni unas lluvias torrenciales ni el exceso de las temperaturas afecta a la comodidad del público; no hay riesgo de cancelación por motivo de las precipitaciones; y se amplía el calendario a todo el año.

Por otra parte, en el nuevo estadio Santiago Bernabéu se ha instalado un césped que se puede retirar y sustituir por otro pavimento de modo que esa manta verde en la que juegan los futbolistas no sufre las consecuencias de ser pisada por miles de personas durante un concierto o en otro tipo de acontecimientos. De la misma manera ese césped que se guarda permite organizar y programar estos actos a lo largo de todo el año sin la necesidad de esperar a que termine la temporada futbolística.

La clave está en la instalación de un hipogeo, un “invernadero” subterráneo de 30 metros de profundidad donde se alojan seis bandejas gigantes en las que se encuentra el césped y conforman el terreno de juego. Este hipogeo dispone de su propio sistema de climatización y conservación para garantiza las condiciones idóneas de humedad y temperatura que hacen posible que el césped siga creciendo.

El aforo de los estadios

Al fijarse en el aforo, el Riyadh Air Metropolitano de Madrid está acondicionado para albergar casi 70.000 espectadores durante un partido de fútbol. En cuanto al Santiago Bernabéu se ha concretado la cifra en 80.000 espectadores pero algunas fuentes la elevan hasta los 85.000 espectadores. De todos modos, cuando cualquiera de estos dos estadio se reacondiciona para un concierto una parte importante del espacio destinado al público se destina a montar el escenario al igual que en algunas zonas se pierde visibilidad.

Así, en el estadio de fútbol del Atlético de Madrid tras unas obras realizadas en el verano de 2023 se amplió el número de butacas disponibles hasta alcanzar un aforo total para los conciertos hasta 60.000 espectadores dependiendo de la disposición del escenario. Por su parte, en el del Real Madrid se podrían vender entradas para un concierto a unas 65.000 personas.