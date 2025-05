En el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid caben 70.000 personas . Y Bad Bunny ha conseguido agotar las entradas para sus 12 fechas en España. El artista ha ido sacando las fechas poco a poco. En un primer momento, solo sacó tres conciertos. Ahora, no descartan una ampliación o alguna sorpresa del cantante.

“He conseguido entradas para Bad Bunny”, esta es la frase más repetida de aquellos que han conseguido entradas para uno de sus conciertos en España. Es tan difícil que no es de extrañar que se estén viralizando unos bailes en redes sociales. Algunos han tenido que tirar de varios dispositivos a la vez para lograrlo. Y aún así, muchos se han llevado una decepción. “Si algún día venía a España iba a ser el mejor día de mi vida, es oficial que me he quedado sin entradas para ver a Bad Bunny en mi país”, dice uno de ellos.