En el registro de llamadas de una joven sorprende la fecha de su última llamada: el 23 de marzo. “Y no se lo cogí”, confiesa. Es hace casi tres semanas. “Me llaman y yo la mayoría son perdidas porque no las cojo. Prefiero un whatsapp y ya está”, afirma. Se trata de la 'generación muda': aquellas personas que han crecido pegadas a los móviles pero que no les gusta coger las llamadas, según informa Dani Berbel.