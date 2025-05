Ainhoa sufrió acoso escolar y la terapia con animales le salvó la vida

Es el caso de Ainhoa , que con 18 años y puede decir bien alto que ha logrado salir a salvo del bullying, “soy Noy mi perrita Brave y el contacto con los perros me ha dado luz en el camino de oscuridad”.

Ainhoa entró en esa oscuridad a los 8 años. “En el colegio, a los niños de la clase no les gustaba mi aspecto físico y me tiraban al suelo o me pegaban”, cuenta.