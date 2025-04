El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley del Medicamento , aunque el Congreso de los Diputados tendrá que tramitarlos. Según informa Adriana Seara, Patricia Pereda y Sergio García García, los farmacéuticos están en contra porque creen que peligran los tratamientos de personas vulnerables al cambiar el fármaco. Así, critican que provocará la reducción de la disponibilidad, pérdida de empleo y reducción de farmacias . En Galicia, las farmacias ya pueden recetar medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas para que no tengan que pasar por el centro de salud.

Hasta ahora, el sistema no lo permitía, más allá de recomendar, un fisioterapeuta no podía ni retirar unas muletas. “¿No seré yo la más adecuada para decidir cuándo se retira esa muleta? Si le estoy llevando el tratamiento”, espeta Araujo. Esta nueva ley prevé que los farmacéuticos puedan dar un medicamento equivalente en el caso de que el fármaco concreto no esté disponible.