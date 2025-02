El Gobierno de Galicia pone en marcha un programa para agilizar la renovación de medicamentos para pacientes crónicos. Según informa Laura Queijeiro en el video, la Consellería de Sanidade y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Galicia dan luz verde a la renovación de la prescripción de la medicación no demorable en casos excepcionales en los que el paciente solicite su medicación de forma urgente en su farmacia y no esté disponible para su dispensación. Aunque se ha establecido como una medida con carácter excepcional, los pacientes gallegos y los farmacéuticos se muestran más que satisfechos.

El programa aprobado por la Xunta ya está en funcionamiento y podrán hacer uso de él aquellos pacientes que acudan a su farmacia y se topen con que no se encuentre disponible su medicación en la tarjeta sanitaria. La medida tiene determinados límites. Solo podrán beneficiarse de ella aquellos pacientes que necesiten medicación muy concreta clasificada como no demorable que podría poner en riesgo la salud del paciente si no sigue el tratamiento. Con esto nos referimos a antiepilépticos o insulina, entre otros.