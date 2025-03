Sin embargo, no podemos cantar victoria todavía. El antibiótico todavía tiene un largo camino por recorrer: “Es un primer paso, luego viene un proceso largo de ensayos clínicos para demostrar no solamente su actividad in vitro, no solamente su actividad en animales de experimentación, sino que también tenemos que demostrar su efectividad”. Por el momento, tendremos que esperar a verlo en las farmacias.