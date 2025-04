La joven procedente de L’Hospitalet de Llobregat ha recalcado que no desperdiciará esta segunda oportunidad y ha resaltado que quiere dedicar su vida “a ser un ejemplo para todos los jóvenes que están perdidos”.

“El dinero fácil, el camino fácil siempre conducen al abismo, y las falsas amistades y las malas influencias conducen al error que no se dejen engañar por las promesas vacías y no caigan en la trampa ”, ha recalcado. A Ofkir le costó adaptarse a la cultura de Omán, pero dedicó su tiempo en estudiar y ahora habla siete idiomas y se ha propuesto comenzar la carrera de Derecho.

“Cada vez que pensaba que ya no podía más o que quería tirar la toalla, siempre me ha dicho ‘un poco más’ y eso me ha llevado aquí”, ha indicado sobre lo que ha supuesto para ella la ayuda de las personas que han estado a su alrededor. Cuando ingresó en prisión en agosto de 2018, Fátima se convirtió en la española más joven del mundo cumpliendo una condena en un país extranjero.