Alberto cuenta también cómo le implica a su familia el haber sido uno de los infiltrados de ETA. " No quiero que esté nadie a mi lado por si algo pasa ", señala. El hombre fue a la cárcel para "proteger" a sus seres queridos, pero reconoce que su vida en prisión fue un calvario. "No es grato pasar tiempo en la cárcel y más sabiendo que eres inocente", lamenta.

Además, el 'Infiltrado' tuvo que sufrir más aún cuando se enteraba de que familiares suyos habían fallecido o que alguno de sus amigos era padre o madre. Alberto ha relatado cómo le demostró a su madre que no era etarra poco antes de morir. "Solamente le dije a mi madre que su hijo no era un terrorista en su lecho de muerte", cuenta en 'Código 10'. "Estaba sedada cuando me despido de ella. Yo creo que me oyó, quiero pensar que lo oyó", añade.