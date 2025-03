Tras una semana pasada por agua y el volumen de destrozos ocasionados por la borrasca Jana , nuestra península se convierte en el foco de la inestabilidad una semana más. Según informa Nuria Seró en el video, el temporal que ha arrasado con gran parte de Andalucía se despedirá hoy del país, pero un nuevo frente llamado Laurence no tardará en llegar. El bloqueo anticiclónico en el norte, la masa fría que llega desde Europa y la borrasca que entra por el sur peninsular hace que una semana más, el mal tiempo no de tregua .

Marzo se ha convertido en el mes de la eterna borrasca. La lluvia no descansa en nuestro país y el sol no regresa. Este fin de semana no se presenta muy diferente a los últimos. La borrasca Konrad se marchará la noche de hoy, pero tendremos que seguir cargando con el paraguas los próximos días.