El crimen de una cuidadora social , perpetrado por tres menores, genera muchas dudas. Los compañeros de la víctima piden más seguridad y protección para que no vuelva a ocurrir. Según informa Sergio García García, estos adolescentes estaban en un piso tutelado . La diferencia entre esto y un centro de menores es la figura del juez.

En un centro de menores , hay adolescentes que cumplen una medida judicial por un delito y que, por cuestiones de edad, no pueden ingresar en prisión. En el caso de los pisos tutelados, viven los menores que se han criado en un contexto complicado y a su familia les han quitado la tutela. No han cometido delitos ni un mal comportamiento.

Ellos han asegurado que es muy común que los propios educadores hayan denunciado a los niños porque no hay ninguna protección y la conflictividad puede ser muy alta . Y no hablamos solo de agresiones verbales sino también de agresiones físicas, robos y gestos como que te pinchen las ruedas.

Al no haber un proceso judicial de por medio, no hay seguridad. La máxima autoridad son los educadores sociales y ni siquiera viven con ellos. Ellos han recalcado que hay tres turnos (de mañana, tarde y noche) y que siempre están acompañados. El problema es que no hay personal para tantos jóvenes. La lucha de toda la profesión, incluida la de la mujer que ha sido asesinada es esa: mejorar las condiciones y dignificar un poquito su día a día.