El Movimiento Feminista de Madrid se ha movilizado este sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por el centro de la capital y ha exigido una agenda abolicionista global y han clamado contra la prostitución, que "enseña a violar". Esta es la segunda de las dos manifestaciones que han tenido lugar este sábado en la capital por el Día Internacional de la Mujer, lo que evidencia, un año más, la división del movimiento feminista. La otra marcha organizada por la Comisión 8M partió de Atocha a las 12:00 horas y ha contado con 25.000 asistentes, según la Delegación del Gobierno, y 80.000 según las asistentes. Esta división no solo ha ocurrido en la capital, sino en otra veintena de capitales de provincia, como Barcelona o Valencia, tal y como informan en el vídeo Edurne Arbeloa, Paula Pérez, Mar Bonet

"Sin puteros no hay prostitución", "Mi vientre y mi vagina, ni se compra ni se alquila", "Ni sumisas ni pasivas, mujeres combativas", o "la prostitución es explotación", han gritado las feministas de base, consideradas 'clásicas' o 'históricas'.

En este sentido, han señalado que sus cuerpos "no se venden" y sus vientres "no se alquilan". "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca", han gritado.