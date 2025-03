Más de cuatro meses después, María del Carmen vuelve a pisar su casa en Alfafar. Pese a sus problemas de movilidad, las palabras de su marido le hicieron sacar fuerzas y reaccionar a tiempo cuando el agua empezó a entrar con toda su fuerza en su vivienda. “Me dice: ponte de la prótesis rápido y súbete arriba. Yo creo que no me la he puesto jamás tan rápido”, recuerda.