Así, las convocantes han desafiado a la lluvia y han empezado a marchar por el Paseo Del Prado con una pancarta bajo el lema 'Feministas antirracistas, ¡a las calles! Nos va la vida en ello'. Ataviadas con chubasqueros de colores han procesado cánticos como '"De norte a sur, de este a oeste la lucha sigue, cueste lo que cueste". También han portado carteles en los que se pueden leer lemas como "Que ser mujer no nos cueste la vida", "Mujer te creemos, hombre te vemos", "Dad gracias que pedimos igualdad y no venganza". "Somos las feministas que no dejamos a nadie atrás", han clamado.