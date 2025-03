Ana, nombre ficticio de una mujer que no quiere mostrar ni su rostro ni su voz, sufrió violencia machista por parte de su expareja durante años. Pero ella no se atrevía a dejar su casa por temor a que su maltratador hiciera más daño a su perra. “Iba a cometer una locura de meterme en cualquier sitio para que no le hiciera daño a Freya”, reconoce. Se trata de otra forma de violencia vicaria.