Ha llegado el día. Este 28 de febrero se convertirá en un día histórico para los amantes de la astronomía. Cuando caiga el sol, podremos ser testigos por fin de un fenómeno astronómico que no volveremos a disfrutar más en nuestra vida: la alineación planetaria del Sistema Solar. Los siete planetas se alinearan visualmente formando una línea prácticamente perfecta, apareciendo juntos en la misma zona del cielo.

Se llevaba anunciando desde hace meses, pero ya ha llegado el ansiado día de la alineación planetaria, “esta noche tendremos siete planetas en el cielo". Podremos avistar los siete planetas que forman junto a la Tierra el sistema solar en la misma región del cielo y aunque se conozca el fenómeno como alineación, es necesario saber que “lo que vamos a ver en el cielo no es una perfecta línea, una alineación perfecta. Los tendremos en un plano ”, tal y como apunta el meteorólogo y divulgador Mario Picazo .

Una de las cosas más importante para ser testigos de esta coreografía cósmica es salir de la ciudad o situarse en una zona con poca contaminación lumínica . También es crucial en un evento como este no confundir los satélites o las estrellas con los planetas: “Los planetas suelen tener una luz mucho más estática y las estrellas suelen tener una más pulsante ” .

Sin embargo, tampoco esperen avistar a la perfección los siete planetas: “Neptuno y Urano son dos de los planetas que no podremos ver a simple vista, tendremos que utilizar a lo mejor binoculares o un buen telescopio” . Aunque podamos ver fácilmente cinco, es un fenómeno que únicamente vamos a ser capaces de presenciar esta vez en nuestra vida: “Esto no va a ocurrir otra vez hasta dentro de 467 años". Un evento histórico que no nos podemos perder bajo ningún concepto.