Dónde se puede aparcar una autocaravana

En primer lugar establece que una autocaravana puede estacionarse en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, siempre que esté correctamente aparcada y no exceda las marcas viales. El hecho de que se realicen actividades en su interior (como dormir o comer) no influye, siempre y cuando no se desplieguen elementos externos que excedan el perímetro del vehículo.