Algunas asociaciones han llegado a poner en duda la legalidad de la actividad de estas empresas: “Nadie sabe ni lo que vas a pagar, el que está trabajando no sabe lo que va a cobrar, no hay ningún documento que demuestre que has estado ahí y lo que has hecho… Eso ya debería hacernos pensar”. Según expone Joaquín Rubal, presidente de la Asociación Profesional de Guías Turísticos de Galicia, “En cualquier otra profesión eso sería una cosa inimaginable, yo no voy a una cafetería a darle lo que yo quiera a un camarero, a un peluquero”.