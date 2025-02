La Audiencia de Guipúzcoa ha rechazado la petición de una familia para se restituya el comedor del colegio en el que estudiaban sus hijas por no proporcionarles un menú vegano . Según informa Maialen Larrinaga en el video, a pesar de tratarse de un colegio concertado, el servicio del comedor está 100% financiado de manera privada por parte de las familias, por lo que no existe la obligación de ofrecer la alimentación exigida, pero la familia seguirá luchando para que su petición sea efectiva.

Según explica la madre de las dos menores afectadas y presidenta del FEUMVE, Noelia Estraviz, “el colegio se comprometió por escrito a ofertar un menú vegano. Al principio hubo problemas porque el cocinero como no quería hacerlo, estuvieron buscando un catering, pero ninguno cocina para dos niñas solo, entonces a final no le quedó mas remedio que hacerlo, pero como no quería, lo hacia como le daba la gana”.