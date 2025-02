Niñas como Ana lucharán por conseguir encestar las máximas canastas posibles. La joven tuvo linfoma de Hodgkin, uno de los cánceres más habituales en los niños: “Un día me fui a depilar y me encontré un bulto en la ingle. En ese momento no me lo creía”. Tras dos meses limpia, la pequeña volvió a recaer en el cáncer y tuvo que adaptarse a su nueva forma de vida: “Yo asumí lo que tenía y empecé a valorar lo que es vivir”.