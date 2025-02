Carmen y Bea son hermanas y las dos han tenido dos cánceres incurables. Ambas hablan de milagro pero saben que es ciencia . A Carmen le diagnosticaron un linfoma con muy mal pronóstico. “Me dijeron que no me metiera en Google, pero soy optimista por naturaleza y nunca pensé que me iba a morir”, destaca Carmen. "Mi cáncer tiene muy altas probabilidades de recaer y hoy estoy fenomenal", añade.

Cuando empezaba a encontrarse mejor, la vida llegó con otro palo: a su hermana Bea, con 32 años, le diagnosticaron un cáncer de mama metastásico estando embarazada. "Es mil veces peor ser acompañante que sufrir un cáncer", reconoce Carmen. “Le oímos el corazón pero no pudo ser. Me dijeron que me quitaban los ovarios y les dije que sí porque muerta no hago nada, tampoco voy a tener hijos", explica. Seis meses después está viva.