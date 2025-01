Guía de compra: cómo elegir el mejor relleno para tu edredón

Se pueden encontrar muchos tipos de edredones, los hay más finos, más gruesos, con distintos rellenos de fibras naturales o sintéticas. Una infinidad de opciones para que cada uno pueda escoger la que prefiera . A la hora de elegir el tipo de edredón hay que tener en cuenta varios detalles, por ejemplo, cuándo se va a usar y si se vive en una zona más fría o más cálida. También, si en casa está la calefacción puesta siempre o no.

El material del relleno no es el mismo si se va a usar en otoño o primavera, que si se va a utilizar en invierno . Por esto, hay que tener en cuenta la calidez del material y el tipo de relleno que va a tener el edredón.

Un aspecto importante sobre el que no se suele pensar a la hora de escoger el relleno para la funda nórdica es en cómo se puede limpiar. Al igual que las sábanas, los rellenos se deben limpiar, no con la misma frecuencia pero hay que tenerlo en cuenta. Se suele recomendar limpiarlo cuando se vaya a guardar, una vez al año. Y para guardarlo, lo más aconsejable es hacerlo en una funda de plástico para que no entre polvo.