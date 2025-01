La crisis ambiental se acentúa por momentos. El cambio del ciclo del agua , la sucesión de desastres naturales y la constante extinción de especies nos dejan un futuro totalmente distópico. El planeta se queda sin recursos, pero los máximos dirigentes no parecen poner una solución. Antonio Turiel , científico del CSIC y divulgador pone sobre la mesa la idea del decrecimiento , una alternativa para frenar la crisis medioambiental.

Turiel apunta a una “nueva era, la de la progresiva escasez de todo tipo de recursos no renovables, tanto energéticos como materiales”. Los desastres naturales y la falta de recursos hacen evidente que “estamos chocando con los límites del planeta . Todos ellos: los ambientales, los de recursos, los sociales, del agua”.

“Cuando hablamos de decrecimiento, no hablamos de pobreza, no hablamos de estar peor. Estamos hablando de cambiar el sistema económico y social para que no sea necesario crecer, pero siempre poniendo el foco en el bienestar de las personas”. Turiel se concentra en la reducción del consumo de materiales y energía “por la simple razón de que la mayoría de energía y materiales que consumimos, los derrochamos porque económicamente es interesante derrocharlos”.