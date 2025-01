El artista Nacho Cano está investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores

Nacho Cano ha afirmado que estaba mal asesorado porque él se encarga de la parte artística

Una inspección de trabajo da la razón a Nacho Cano: los becarios eran estudiantes que hacían una formación

Nacho Cano ha comparecido hoy por primera vez ante el juez. El productor musical está investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores en su musical ‘Malinche’. “Voy a hacer aquí el paripé un ratito y luego cuando salga os cuento”, ha señalado Cano, quien fue denunciado por una de sus becarias.

El productor ha llegado a los Juzgados de Plaza Castilla minutos antes de las 10:00 horas de la mañana. A Nacho Cano se le acusa de explotación laboral y de traer desde México a una veintena de inmigrantes ilegales para que trabajaran como becarios en su musical ‘Malinche’ haciéndoles pasar por turistas.

"Cuando he entrado antes he dicho que era un paripé, por supuesto no es la situación, yo respeto todo esto. Un paripé es que se me haya sometido a esto cuando no se ha hecho nada ilegal", ha indicado el artista. La becaria que le denunció, Leslie Ochoa, ha querido estar presente hoy en el juzgado.

Nacho Cano asegura que Sánchez va a por él pero que “no va a caer”

El artista Nacho Cano ha negado todas las acusaciones durante la hora y media que ha durado su comparecencia. El productor ha intentado desvincularse de los hechos y ha insistido en que todo es un complot contra él. "Tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú sí mereces caer. Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar. Así, a los que somos y queremos ser españoles nos quitas el dinero para dárselo a los que no quieren ser españoles, para comprar tus votos", ha resaltado.

Cano ha insistido en que el jefe del Ejecutivo va contra él por su apoyo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "Esto va de algo mucho más grave. Va de que van a por mí porque yo apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación injusta”.

La becaria denunciante ha acudido al juzgado para ver la declaración

Nacho Cano ha afirmado que estaba mal asesorado porque él se encarga de la parte artística y creativa. Leslie Ochoa, la becaria que le ha denunciado, ha querido pronunciarse a las puertas del juzgado: "No tiene ética profesional. O sea, siendo la persona que es, teniendo la trayectoria que tiene, y no nos pudo traer de manera legal. Él es español. Yo creo que conoce las leyes. Él sigue cobrando la taquilla y a nosotros no nos pagaba ni el sueldo mínimo".

“Él utiliza a sus ministros corruptos, a sus policías corruptos, abogados nombrados a dedo. Recuerdo que en este juzgado está el caso del hermano de Ayuso, del novio de Ayuso y yo. De 54 bolas cae siempre en el (Juzgado de Instrucción número) 19", ha añadido. De momento, la investigación sigue su curso.