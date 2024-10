Una inspección de trabajo da la razón a Nacho Cano: los becarios eran estudiantes que hacían una formación

Una inspección de trabajo le da la razón al artista Nacho Cano, quien no dudó en defenderse de las acusaciones. Un informe concluye que los 17 becarios mexicanos del 'Musical Malinche' no tenían relación laboral encubierta, una sospecha que tenía la Policía Nacional a raíz de la denuncia de una joven y de unos mensajes de WhatsApp. Todos eran estudiantes que realizaban una formación no reglada que les permitía no estar incluidos en el sistema de Seguridad Social.