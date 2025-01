Pero, desgraciadamente, no fue así. Este martes ha desvelado en exclusiva en el programa dirigido por Nacho Abad y David Alemán que, tras dar "cuatro pasos", en la casa, sufrió una tremenda paliza. "Se me abalanzaron varias personas encapuchadas golpeándome y amordazándome. No pude hacer nada. Me tiraron al sofá y ahí es donde me ponen las bridas y la capucha", relata sin desvelar su rostro.